Salerno nuove strisce blu sulla lungoirno | il Codacons chiede gli atti al Comune di Salerno

La cittĂ di Salerno è un "tappeto di strisce blu". Dall'oggi al domani anche la lungoirno, nei pressi della Cittadella Giudiziaria – una delle ultime oasi con parcheggi con striscia bianca – è diventata area di parcheggio a pagamento. Le strisce blu oramai dominano, parcheggi dal costo esorbitante, soprattutto nelle zone centrali, in aperta violazione con quanto prescritto dal Codice della Strada. "Negli ultimi giorni", afferma il Presidente Matteo Marchetti, "il Codacons ha ricevuto le lamentele di tanti residenti delle zone adiacenti la Cittadella Giudiziaria. L'apposizione di strisce blu lungo il fiume Irno è vista come un'ingiustizia, dappertutto vi sono strisce blu, non si vede l'esigenza di ampliare il parcheggio a pagamento, annullando di fatto le strisce bianche".