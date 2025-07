Salerno biglietto unico per i tre luoghi della Scuola Medica

Scopri Salerno in modo semplice e suggestivo con il nuovo biglietto unico, che permette di visitare tre luoghi simbolo della memoria storica e scientifica della città: il Giardino della Minerva, il Museo dello Strumentario Medico Chirurgico e altri punti di interesse. Un’esperienza completa e accessibile, pensata per arricchire la conoscenza e il patrimonio culturale di ogni visitatore. Preparati a immergerti nella storia e nelle innovazioni della Scuola Medica Salernitana, un tesoro da scoprire tutto in una volta.

Un solo biglietto per tre luoghi simbolo della memoria storica e scientifica di Salerno. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Medica Salernitana ha deciso di introdurre un ticket unico per l’accesso al Giardino della Minerva, al Museo dello Strumentario Medico Chirurgico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

