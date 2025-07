Salari bonus reddito di base Dalla Germania tre ipotesi per ripensare il lavoro in Europa

In un’Europa in continua evoluzione, la Germania si propone di ridefinire il futuro del lavoro con importanti novità salariali. Entro il 2027, il salario minimo salirà a 14,50 euro l’ora, aprendo nuove prospettive di crescita e benessere per i lavoratori. Tre ipotesi emergono come possibili scenari per ripensare il lavoro in Europa, offrendo spunti su come migliorare salari, bonus e reddito di base. Queste mosse potrebbero rivoluzionare il panorama occupazionale continentale.

Berlino – In un’Europa che si interroga sempre più sul futuro del lavoro, la Germania si prepara a una svolta: entro il 2027, il salario minimo salirà a 14,50 euro l’ora, rispetto agli attuali 12. Una mossa che potrebbe portare il guadagno mensile di un lavoratore full-time vicino ai 2.500 euro, avvicinando la Germania al Lussemburgo, attualmente in cima alla classifica europea dei salari minimi. Belgio, Paesi Bassi e Irlanda restano gli altri Paesi con soglie superiori ai 2.000 euro mensili. Tuttavia, la misura alimenta un acceso dibattito. Se da un lato garantire un salario dignitoso è visto come uno strumento essenziale per combattere la povertà, dall’altro emergono timori sull’impatto che potrebbe avere sul mercato del lavoro. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Salari, bonus, reddito di base. Dalla Germania tre ipotesi per ripensare il lavoro in Europa

