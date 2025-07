Sala da pranzo con 20 coperti frigo e congelatori | il ristorante etnico abusivo scoperto dai Nas di Parma

Scoperto il lato oscuro di un ristorante etnico abusivo a Parma, dove un'accogliente sala da pranzo con 20 coperti, frigoriferi e congelatori per la conservazione si celava dietro una facciata illegale. Le forze dell’ordine hanno scoperto un’attività senza autorizzazioni, mettendo in luce gravi violazioni igienico-sanitarie che mettevano a rischio la salute dei clienti. La scoperta sottolinea l’importanza dei controlli per tutelare chi sceglie di mangiare in modo sicuro e legale.

I Carabinieri del Nas di Parma, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, al personale della Polizia Locale e ai tecnici del Dipartimento di SanitĂ Pubblica dell’Azienda USL, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un home-restaurant etnico ricavato in un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: etnico - sala - pranzo - coperti

