Sagra dello gnocco co' la rattacacio

Vivi un’estate all’insegna dei sapori autentici e delle tradizioni con la Sagra dello Gnocco co la Rattacacio a Vasanello. Dal 18 al 20 luglio, presso l’arena polivalente, lasciati conquistare dai piatti artigianali preparati con passione. Lo stand gastronomico aprirà alle 20, offrendo un’esperienza culinaria unica e coinvolgente. Non perdere questa festività che celebra il gusto e la convivialità, un’occasione imperdibile per assaporare la vera cucina locale.

La Sagra dello gnocco co la Rattacacio arriva a Vasanello, in provincia di Viterbo, dal 18 al 20 luglio. L'evento si terrà presso l'arena polivalente. I visitatori potranno gustare i migliori piatti preparati artigianalmente con cura e amore. Lo stand gastronomico aprirà alle ore 20 e, solo su. 🔗 Leggi su Romatoday.it