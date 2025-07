Sagra del Tartufo | a Martone sapori unici e avvolgenti del gelato di Pizzo

amanti dei sapori autentici e delle esperienze sensoriali. Immergetevi in una serata ricca di aromi, degustazioni e tradizione, dove il tartufo si sposa con le delizie del gelato di Pizzo, regalando momenti indimenticabili. Non mancate a questo festeggiamento dell’eccellenza gastronomica, un’occasione unica per scoprire i tesori culinari della nostra terra e vivere la magia del gusto.

La magia del tartufo e il suo sapore unico sono pronti ad avvolgere Martone in una serata dedicata all'eccellenza gastronomica. Venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 19, piazza Matteotti si trasformerĂ nel cuore pulsante della "Sagra del Tartufo", un evento itinerante ed imperdibile per gli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: tartufo - sagra - martone - sapori

Sagra del tartufo - La Sagra del Tartufo, dal 5 giugno al Girone, è un evento che celebra il connubio tra tradizione e innovazione culinaria.

Un incanto di sapori: Martone si prepara ad abbracciare la magia del tartufo in una serata di tradizione e passione gastronomica; Sagre a Torino e in Piemonte del 26 e 27 Ottobre 2024; Sagre a ottobre 2024, le feste e gli eventi migliori regione per regione.

Reggio Calabria, Martone celebra i sapori autentici con la “Sagra del Tartufo” - Venerdì 11 luglio Piazza Matteotti si anima di gusto e tradizione con un evento dedicato all’eccellenza gastronomica calabrese ... strettoweb.com scrive

Sagre del tartufo, gli eventi da non perdere in giro per l’Italia - Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni ... Lo riporta investireoggi.it