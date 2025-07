Sacchi neri vietati conferiti nei bidoni finiscono nel cassone scarrabile con plastica e vetro | spunta un nuovo video

Un nuovo video solleva ancora dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti. Dopo le polemiche e le accuse di cattiva gestione, emerge l’importanza di rispettare le regole della differenziata per tutelare il nostro ambiente. È fondamentale evitare generalizzazioni, ma anche mantenere alta l’attenzione sulla corretta raccolta dei rifiuti, perché ogni gesto conta. La questione è ancora aperta e richiede un impegno condiviso di tutti.

Se è vero che non bisogna generalizzare e fare di tutta un'erba un fascio, è altrettanto vero che a distanza di una settimana del video in cui si vedono gli operatori ecologici mischiare i rifiuti differenziati e a pochi giorni dalla polemica, anche a distanza tra Amiu e l'amministrazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

