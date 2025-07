Sabaudia nascondeva in casa due bici rubate | denunciata per ricettazione

Sabaudia si rivela ancora una volta teatro di sorprese: durante un'operazione di routine, i carabinieri hanno scoperto in casa di una donna 49enne due biciclette rubate, portando all’arresto per ricettazione. Un episodio che solleva interrogativi sulla presenza di reati nascosti tra le mura di questa tranquilla cittadina. La vicenda apre un nuovo capitolo sulla lotta contro il crimine locale, dimostrando che nulla sfugge all’attenzione delle forze dell’ordine.

Sabaudia, 11 luglio 2025 – Ieri pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito in stato di libertà una donna di 49 anni, già nota alle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari, con l’accusa di ricettazione. Durante un’operazione di notifica di atti giudiziari, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione dell’indagata due biciclette risultate provento di furto avvenuto il 25 giugno scorso ai danni di due uomini. Le biciclette recuperate sono state custodite presso il Comando Stazione Carabinieri di Sabaudia, in attesa di essere consegnate ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

