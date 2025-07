Sabato all’insegna dell’orgoglio Lgbtqia+ tutto pronto per il Salento Pride

Sabato si accende il cuore del Salento Pride, un'occasione di orgoglio e inclusione che celebra l'amore in tutte le sue forme. Con partenza dalla Villa comunale alle 16:30 e un percorso di circa 3 chilometri fino a Porta San Biagio, questa manifestazione si presenta come un momento di riflessione e festa. Quest’anno, il tema “La tua famiglia” ricorda che ogni legame fondato sull’amore e sulla diversità merita rispetto e visibilità .

Partenza dalla Villa comunale alle 16,30, arrivo a Porta San Biagio, dopo un percorso di circa 3 chilometri. Domani ritorna a Lecce il Salento Pride, che quest'anno sceglie come tema "La tua famiglia". Il concetto di fondo, come spiegato dall'organizzazione, è che ogni legame fondato.

Ieri sera a Lecce la presentazione dell'evento, sabato prossimo il corteo. "Non solo comunità Lgbtqia+, portiamo avanti istanze di persone con disabilità e neurodivergenti, migranti e detenuti".

