Sabato 12 luglio su Bergamonews l’intervista alla sindaca Elena Carnevali

Sabato 12 luglio, su Bergamonews, un’intervista esclusiva alla sindaca Elena Carnevali ci permette di scoprire il volto autentico di Bergamo. In un clima informale e coinvolgente, tra storie di giovani, sfide delle società sportive e i progetti per il futuro, il nostro dialogo rivela come la città si sta trasformando. Non perdete l’occasione di conoscere da vicino la nostra amministratrice, perché le parole di Carnevali sono il respiro di Bergamo in evoluzione.

Bergamo. Ci siamo trovati una sera d’estate intorno ad un tavolo dell’ Edoné. Non volevamo un’intervista in studio o una successione di risposte scritte, ma raccontare tra la gente i cambiamenti che la città sta affrontando. Sabato mattina, 12 luglio, sul nostro sito l’intervista completa a Elena Carnevali a poco più di un anno dall’elezione a sindaca. Dalle difficoltà dei giovani a quelle delle società sportive, passando per i temi caldi di cronaca amministrativa come il futuro dell’ex Reggiani e il progetto di Porta Sud. Senza dimenticare il commercio, la cultura, la mobilità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

