Sabatini su Luis Enrique | Roma non lo ha trattato decorosamente

Luis Enrique sta dimostrando di essere un vero maestro del calcio, capace di trasformare ogni sfida in un trionfo. La sua recente impresa con il PSG, culminata con un clamoroso 4-0 al Real Madrid, ha fatto emergere tutta la sua genialità tattica e leadership. Tuttavia, il suo percorso non è stato sempre privo di ostacoli, come quello vissuto con la Roma e Sabatini, che non hanno saputo trattarlo con la dovuta considerazione.

Non può che essere Luis Enrique l’uomo del momento, l’allenatore che nella stagione corrente ha deciso di non lasciare neanche le briciole agli avversari. Un triplete storico quello ottenuto alla guida di un PSG che, sbarazzatosi di Mbappé per mettere al centro un collettivo in cui tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile, sta dominando qualsiasi avversario gli si pari davanti. Il 4-0 al Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club è solo l’ultima riprova di tale assunto, e vedendo cosa sta combinando il tecnico spagnolo nella capitale francese aumentano i rimpianti per ciò che avrebbe potuto fare a Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sabatini su Luis Enrique: “Roma non lo ha trattato decorosamente”

In questa notizia si parla di: luis - enrique - sabatini - roma

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain - Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

? #Sabatini: “Ho grande affetto per #LuisEnrique, a #Roma non è stato trattato bene” #ASRoma Vai su X

Mondiale per club, Psg-Bayern, arbitro Taylor, caos assoluto. Luis Enrique: "Non ho niente da dire, ma è una sensazione molto strana". Io continuo ad augurargli il peggio da anni .. Vai su Facebook

Sabatini: Luis Enrique è il più bravo di tutti. Ecco perché Roma non lo capì; Sabatini: 'A Roma i tifosi non hanno trattato bene Luis Enrique'; Sabatini: “A Roma i tifosi non hanno trattato bene Luis Enrique”.

Sabatini: "Luis Enrique è il migliore di tutti, ma sapete come lo chiamavano a Roma?" - Walter Sabatini è il dirigente che portò nel 2011 Luis Enrique alla Roma, anche se il vincitore della Champions League 2025 non fu apprezzato, anzi. Lo riporta msn.com

Sabatini: "Psg "ingiocabile" per un motivo. Luis Enrique? A Roma c'era chi lo chiamava Stanlio..." - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ricorda l'intuizione geniale di portare diversi anni fa Luis Enrique alla Roma. Riporta msn.com