Sabatini | PSG ingiocabile? Oggi è la squadra più forte di tutte guidata dal miglior allenatore del mondo

Sabatini ha espresso il proprio punto di vista su quella che, a suo parere, è la squadra più forte del mondo: le sue argomentazioni. Dopo la vittoria in Champions League contro l’ Inter il PSG ha mantenuto un ritmo da schiacciassi ed ora punta a vincere il Mondiale per Club. Nel suo intervento ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini commenta così l’esplosione del PSG e di Luis Enrique: “ «PSG ingiocabile? Oggi è la squadra più forte di tutte, guidata dal miglior allenatore del mondo. Giocano con un’autorità e un ottimismo incredibile. Pensano di riuscire a far qualsiasi cosa perché poi con la palla fanno qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Internews24.com