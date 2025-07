Sabatini | Luis Enrique a Roma lo chiamavano Stanlio non faceva favoritismi De Rossi ne era affascinato

Nel 2011, Walter Sabatini portò a Roma Luis Enrique, un allenatore che affrontò critiche e incomprensioni, ma che mai fece favoritismi, afferma con orgoglio. Ricordato come “Stanlio” dai tifosi, Luis Enrique conquistò il cuore giallorosso con il suo stile autentico e la dedizione. Sabatini rivela il rispetto profondo che nutre per lui, sottolineando come l’allenatore sia stato un vero talento incompreso: una scelta che avrebbe presto dimostrato il suo valore, culminando nella vittoria della Champions League 2025.

Walter Sabatini portò nel 2011 Luis Enrique alla Roma, anche se all’epoca in Italia il vincitore della Champions League 2025 non fu capito. Ne parla proprio Sabatini in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sabatini: «Luis Enrique a Roma lo chiamavano Stanlio, non faceva favoritismi». Si ricorda di un certo Luis Enrique? « Certo, ho affetto e stima profonda sia per l’uomo sia per l’allenatore. Me lo segnalò Dario Canovi, che era in contatto con il suo agente. Poi mandai Ricky Massara e Pasquale Sensibile a vedere un paio di partite del Barcellona B. E tornarono estasiati dal suo modo di giocare ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sabatini: «Luis Enrique a Roma lo chiamavano Stanlio, non faceva favoritismi. De Rossi ne era affascinato»

In questa notizia si parla di: sabatini - luis - enrique - roma

Sabatini: "Luis Enrique è il più bravo di tutti. Ecco perché Roma non lo capì" - Sabatini e Luis Enrique: un binomio di talento, sacrificio e visione. La loro coerenza e passione hanno plasmato carriere straordinarie, rendendo il calcio un’arte da ammirare.

LA GAZZETTA | Sabatini: “I tifosi alla Roma non hanno trattato bene Luis Enrique, De Rossi era affascinato dal suo gioco” https://romanews.eu/sabatini-i-tifosi-alla-roma-non-hanno-trattato-bene-luis-enrique-de-rossi-era-affascinato-dal-suo-gioco/… #ASRoma Vai su X

Mondiale per club, Psg-Bayern, arbitro Taylor, caos assoluto. Luis Enrique: "Non ho niente da dire, ma è una sensazione molto strana". Io continuo ad augurargli il peggio da anni .. Vai su Facebook

Sabatini: Luis Enrique è il più bravo di tutti. Ecco perché Roma non lo capì; Sabatini: “A Roma i tifosi non hanno trattato bene Luis Enrique”; Sabatini: 'A Roma i tifosi non hanno trattato bene Luis Enrique'.

LA GAZZETTA | Sabatini: “I tifosi alla Roma non hanno trattato bene Luis Enrique, De Rossi era affascinato dal suo gioco” - Una scelta voluta dall’allora ds Walter Sabatini che ha parlato dello spagnolo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Segnala msn.com

Sabatini: “A Roma i tifosi non hanno trattato bene Luis Enrique” - Julian McMahon, attore australiano celebre per i suoi ruoli in serie come Nip/Tuck e Streghe, è morto lo scorso 2 luglio 2025 a Clearwater, in Florida a causa di metastasi al polmone partite da un ... msn.com scrive