Rugby l’Italia sfida di nuovo un Sudafrica che non vuole fare sconti

l'Italia, dimostrano ancora una volta il valore e la crescita di questa squadra, pronta a mettere in campo tutta la determinazione possibile per affrontare un Sudafrica deciso a non fare sconti. Sabato al Nelson Mandela Bay Stadium, gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di regalare emozioni e onorare al meglio questa stagione, sfidando i campioni del mondo in un match che promette di essere intenso ed entusiasmante.

Ultimo impegno della stagione per l’Italia del rugby, che al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth affronterĂ sabato, con fischio d’inizio alle 17.10, il Sudafrica. È il terzo test estivo per gli azzurri e il secondo contro gli Springboks, dopo la netta vittoria ottenuta in Namibia e la sconfitta onorevole contro i campioni del mondo lo scorso weekend. Proprio la prestazione dell’Italia, e di contro la prova non perfetta dei ragazzi di Rassie Erasmus, fa pensare a un Sudafrica che arriverĂ a Port Elizabeth con il dente avvelenato e senza la volontĂ di fare il minimo sconto ai ragazzi di Gonzalo Quesada. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Rugby, l’Italia sfida di nuovo un Sudafrica che non vuole fare sconti

In questa notizia si parla di: italia - sudafrica - rugby - sfida

Test Match estivi: un cambio nell’Italia per Namibia e Sudafrica - L’estate della Nazionale Italiana di rugby si preannuncia ricca di sfide e emozioni, con un’attenzione speciale alle prossime sfide contro Namibia e Sud Africa.

Che prestazione dell'Italia contro gli Springboks!!! #italyrugby #italiarugby #italyvsspringboks #italiaspringboks #italiasudafrica Vai su Facebook

Italia, Niccolò Cannone emozionato: “Un sogno ricevere i gradi da capitano per questa sfida al Sudafrica” Vai su X

Rugby, l’Italia sfida di nuovo un Sudafrica che non vuole fare sconti; L'Italia ne cambia 5 per la seconda sfida al Sudafrica: ecco il XV di Gonzalo Quesada; Italia: la formazione per la prima sfida al Sudafrica.

Rugby, Summer Series 2025: la formazione dell'Italrugby in campo contro il Sudafrica - Gonzalo Quesada ha annunciato la Formazione dell'Italia che sabato 12 luglio, a Port Elizabeth, affronterà il Sudafrica nell'ultimo test match dell'anno. Segnala sport.sky.it

Rugby, il XV del Sudafrica per la sfida all’Italia a Port Elizabeth - E' stata ufficializzata la formazione del Sudafrica che affronterà l’Italia sabato 12 luglio alle 17. sportface.it scrive