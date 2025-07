Rugby il XV dell’Italia per la sfida contro il Sudafrica a Port Elizabeth

La XV dell’Italia si prepara a sfidare i Springboks nel terzo ed emozionante Test Match del Tour Estivo 2025, in scena a Port Elizabeth. Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium, pronta a dimostrare cuore e determinazione. Un match imperdibile per gli appassionati di rugby, che promette spettacolo e adrenalina fino all'ultimo fischio.

E' stata ufficializzata la formazione dell'Italia del rugby che affronterà il Sudafrica sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium nel terzo ed ultimo Test Match del Tour Estivo 2025. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

