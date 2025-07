Ruffini Santa Sede | Blue Forum occasione di dialogo per economia di pace

Nel cuore del Blue Forum, Ruffini della Santa Sede sottolinea come il mare possa diventare un simbolo di pace, promuovendo relazioni basate sul dialogo e la solidarietà. Immaginate un oceano che unisce culture e storie diverse, creando un’economia inclusiva e rispettosa. L’Italia, come un ponte sopra acque profonde, si posiziona come protagonista in questa sfida globale. È un’occasione imperdibile per riflettere su un futuro di pace e collaborazione internazionale.

“Il mare può essere un’economia di pace che costruisce relazioni nel dialogo, dove il commercio e il dialogo sono essenziali per costruire un futuro migliore con un’economia solidale, fondata sul rispetto gli uni degli altri. L’Italia è come un ponte dentro il mare, un mare così denso di storia e di cultura che sta rafforzando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ruffini (Santa Sede): “Blue Forum occasione di dialogo per economia di pace”

