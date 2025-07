Rudy Guede torna sotto processo | è accusato di violenza sessuale dall’ex fidanzata

Rudy Guede, noto per il suo coinvolgimento nel tragico delitto di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori giudiziari a quasi vent’anni dall’evento. Questa volta, l’ex condannato di 38 anni deve affrontare accuse di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti da parte della sua ex fidanzata. Dopo aver scontato 16 anni di carcere, Guede si trova nuovamente al centro di un procedimento che potrebbe ridefinire il suo destino legale e personale. Ora, però, dovrà ...

A distanza di quasi vent’anni dal delitto di Perugia, il nome di Rudy Guede torna a occupare le cronache giudiziarie. Questa volta, l’accusa è di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. Un nuovo processo per l’ex condannato del caso Meredith. Guede, 38 anni, aveva scontato 16 anni di carcere per concorso nell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto nel 2007. Ora, però, dovrà difendersi da nuove e pesanti accuse mosse dalla donna con cui aveva avuto una relazione tra il 2022 e il 2023. Le accuse e le misure cautelari. L’ex fidanzata, 25 anni, ha raccontato di aver subito pressioni, molestie e infine violenze. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rudy Guede torna sotto processo: è accusato di violenza sessuale dall’ex fidanzata

