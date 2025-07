Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale | le accuse dalla ex fidanzata

Rudy Guede, noto per aver scontato 13 anni di carcere per l'omicidio di Meredith Kercher, si trova ora nuovamente al centro dell'attenzione. La sua ex fidanzata lo ha accusato di violenza sessuale, portando a un nuovo rinvio a giudizio. Questa vicenda getta un'ombra sulla sua vita post-carcerazione e riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla redenzione. Quali saranno le prossime tappe di questa intricata vicenda?

Guede era stato condannato a 13 anni di carcere per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto nel 2007. L'ivoriano li ha finiti di scontare nel novembre 2021 grazie alla buona condotta in carcere.

