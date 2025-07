Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale | l' accusa della ex

Rudy Guede, noto per la condanna per l'omicidio di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori con una nuova intricata vicenda giudiziaria. Questa volta, l'accusa riguarda una presunta violenza sessuale ai danni di un'ex, e il giudice del tribunale di Viterbo ha deciso di rinviarlo a giudizio. La sua storia giudiziaria si arricchisce di un altro capitolo che potrebbe scuotere ancora di più l'opinione pubblica. Ma cosa c’è dietro questa accuse?

Si torna a parlare di Rudy Guede, il cittadino ivoriano condannato per l'omicidio di Meredith Kercher. Arriva oggi la notizia di un'altra vicenda giudiziaria che lo vede protagonista. L'uomo è fatti stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale commessa ai danni di una sua ex. A prendere questa decisione è stato il giudice del tribunale di Viterbo, che ha parlato al termine dell'udienza preliminare. Il processo a carico dell'ivoriano comincerà il prossimo 4 novembre, con la presunta vittima che interverrà come parte civile. Stando alle informazioni riportate sino ad ora, le accuse arrivano da una giovane con la quale Guede avrebbe avuto una relazione alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale: l'accusa della ex

In questa notizia si parla di: rudy - guede - rinviato - giudizio

Rudy Guede accusato di abusi sulla ex: "Su di me morbosità e pregiudizio" - Rudy Guede, noto per il controverso caso di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori. Accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni, denuncia un "clima di morbosità " nei suoi confronti.

Rudy Guede, rinviato a giudizio per violenza sessuale sull'ex fidanzata; ++ Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale ++; Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sull'ex fidanzata.

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale: l'accusa della ex - Tutto sarebbe partito da una relazione avenuta nell'estate del 2023 con una 25enne di Viterbo. Secondo msn.com

Rudy Guede rinviato a giudizio a Viterbo per violenza sessuale - Rudy Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1 novembre del 2007, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di violenza sessuale dalla ex. Segnala msn.com