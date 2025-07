Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale | Amanda Knox | È un assassino dimenticato

Il caso di Rudy Guede torna sotto i riflettori, questa volta per una nuova accusa di violenza sessuale. Dopo aver scontato una condanna per l’omicidio di Meredith Kercher, il 38enne dovrà affrontare il tribunale a novembre, segnando un capitolo ancora aperto nella complessa vicenda giudiziaria che ha sconvolto l’Italia e il mondo. La giustizia si riaccende, ma il passato rimane un ricordo inquietante e indelebile.

Il 38enne, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, dovrà presentarsi in tribunale a novembre, per la prima udienza del processo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale | Amanda Knox: "È un assassino dimenticato"

In questa notizia si parla di: rudy - guede - rinviato - giudizio

Rudy Guede accusato di abusi sulla ex: "Su di me morbosità e pregiudizio" - Rudy Guede, noto per il controverso caso di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori. Accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni, denuncia un "clima di morbosità " nei suoi confronti.

Rudy Guede rinviato a giudizio a Viterbo per violenza sessuale. Già condannato per l'omicidio di Meredith. Prima udienza il 4 novembre #ANSA Vai su X

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sull'ex fidanzata; Rudy Guede, rinviato a giudizio per violenza sessuale sull'ex fidanzata; ++ Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale ++.

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sull’ex fidanzata, una giovane di Viterbo - Il 38enne, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, dovrà presentarsi in tribunale a novembre, per la prima udienza del processo ... Da msn.com

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sulla ex fidanzata - Una 25enne di Viterbo con cui Guede ha avuto una relazione, lo ha denunciato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ... msn.com scrive