Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale | Amanda Know | È un assassino dimenticato

Rudy Guede, noto per il suo coinvolgimento nel tragico caso di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori con un nuovo rinvio a giudizio per violenza sessuale. A 38 anni, l’uomo dovrà affrontare la prima udienza a novembre, riaccendendo discussioni e curiosità sul suo passato oscuro. Un capitolo giudiziario che potrebbe svelare nuovi dettagli su una figura ormai dimenticata ma ancora protagonista nel cuore dell’Italia.

Il 38enne, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, dovrà presentarsi in tribunale a novembre, per la prima udienza del processo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale | Amanda Know: "È un assassino dimenticato"

