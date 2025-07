Rudy Guede già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher è stato rinviato a giudizio per l’accusa di violenza sessuale

Rudy Guede, tristemente noto per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia, si trova ora al centro di nuove accuse che riaccendono l'attenzione mediatica e il dibattito pubblico. Dopo essere stato condannato per il tragico delitto, il suo coinvolgimento in un caso di violenza sessuale nei confronti dell'ex fidanzata ha portato un nuovo capitolo nella sua travagliata vicenda giudiziaria. La prima udienza è prevista per il 4...

Rudy Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1° novembre del 2007, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Viterbo Rita Cialoni dopo circa un'ora di camera di consiglio. A deciderlo è stato il Gip del Tribunale di Viterbo Rita Cialoni dopo circa un'ora di camera di consiglio. La prima udienza si terrà il 4 novembre  davanti al collegio del tribunale del capoluogo. Parte civile la presunta vittima. L'imputato, prima della discussione, ha chiesto di essere interrogato, per ribadire la sua versione, come già fatto a dicembre 2023 davanti al gip Savina Poli e lo scorso marzo davanti alla Pm titolare del fascicolo.

