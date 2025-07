Rudy Guede dovra subire un altro processo | rinviato a giudizio per violenza sessuale e lesioni

Rudy Guede, noto per essere l’unico condannato in via definitiva per il delitto di Meredith Kercher, si prepara a un nuovo capitolo giudiziario. Il Tribunale di Viterbo lo ha infatti rinviato a giudizio per accuse gravissime di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex fidanzata. Una vicenda che tiene alta l’attenzione pubblica e solleva interrogativi su giustizia e responsabilità.

L'unico condannato in via definitiva (seppur in concorso) per l'omicidio Kercher, Rudy Guede, è stato di nuovo rinviato a giudizio da unTribunale, quello di Viterbo, per le ipotesi di reati pesantissimiviolenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex fidanzata: una ragazza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

