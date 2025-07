Rudy Guede di nuovo a processo | è accusato di lesioni e violenza sessuale sulla ex fidanzata

Nuovi colpi di scena scuotono il mondo della giustizia: Rudy Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, si trova ora di nuovo sotto processo, questa volta per accuse di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sulla sua ex fidanzata. Un caso che riaccende le polemiche e pone nuovamente l'attenzione sul complesso intreccio tra giustizia e memoria. L'esito di questo procedimento potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua vita e sulla percezione pubblica.

Nuovi guai giudiziari per Rudy Guede. L'ivoriano, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1 novembre del 2007, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking dalla ex fidanzata, una ragazza di 24 anni originaria di Viterbo. 🔗 Leggi su Today.it

