Rudy Guede di nuovo a processo | è accusato di abusi e lesioni sulla ex

Rudy Guede, noto per il suo coinvolgimento nel caso Meredith, torna nuovamente sotto i riflettori con un nuovo processo. Questa volta è accusato di abusi, lesioni e violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata, una ragazza di 24 anni di Viterbo, che si è costituita parte civile. La presenza in aula di entrambi gli imputati rende questa vicenda ancora più complessa e delicata, aprendo un nuovo capitolo nella lunga saga giudiziaria che li riguarda.

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex fidanzata: una ragazza di 24 anni originaria di Viterbo, che si è costituita parte civile. Era presente in aula, così come l'imputato. Per il 38enne, già condannato per l'omicidio di Meredith.

Rudy Guede accusato di abusi sulla ex: "Su di me morbosità e pregiudizio" - Rudy Guede, noto per il controverso caso di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori. Accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni, denuncia un "clima di morbosità " nei suoi confronti.

Rudy Guede rinviato a giudizio

