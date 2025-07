Rudy Guede ancora violenza dopo Meredith Kercher | le accuse pesantissime

Rudy Guede, tristemente noto per l’omicidio di Meredith Kercher, si trova ora al centro di nuove accuse che fanno rabbrividire: violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni contro la sua ex fidanzata. Dopo l’udienza preliminare presso il tribunale di Viterbo, la vicenda si approfondisce, lasciando aperti nuovi interrogativi sulla sua reale condotta. Gli episodi di violenza, ancora da accertare, rischiano di cambiare nuovamente il corso della sua vita e delle sue sorti giudiziarie.

Rudy Guede, noto per la condanna definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, è stato rinviato a giudizio per nuove e gravi accuse di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex fidanzata. La decisione è stata presa oggi al termine dell’udienza preliminare presso il tribunale di Viterbo, e il processo avrà inizio il 4 novembre prossimo. Gli episodi di violenza. Le accuse riguardano fatti avvenuti dopo la scarcerazione di Guede, durante una relazione sentimentale con una ragazza di 24 anni. La denuncia della giovane ha dato avvio a un’inchiesta articolata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rudy Guede, ancora violenza dopo Meredith Kercher: le accuse pesantissime

