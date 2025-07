Rudy Guede ancora nei guai | nuovo processo dopo la morte di Meredith

Nuovo capitolo nella saga di Rudy Guede, coinvolto in un ulteriore procedimento giudiziario. Dopo aver già scontato una condanna per l’omicidio di Meredith Kercher, Guede si trova ora ad affrontare un processo per violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. La sentenza, attesa per il 4 novembre al tribunale di Viterbo, riaccende i riflettori su uno dei casi più controversi degli ultimi decenni in Italia.

Rinvio a giudizio, al tribunale di Viterbo, per Rudy Guede, accusato di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. L'uomo di 38 anni, già condannato per l'assassinio di Meredith Kercher - delitto avvenuto a Perugia il 1 novembre 2007 - è difeso dall'avvocato Carlo Mezzetti. Il processo inizierà il 4 novembre. La decisione del gup è giunta al termine dell'udienza di oggi, dopo una camera di consiglio durata circa un'ora e mezza. Secondo quanto appreso da LaPresse, Guede ha sempre rifiutato il rito abbreviato, convinto di smontare la tesi accusatoria in fase dibattimentale. La vittima, costituitasi parte civile, è difesa dall'avvocato Francesco Guido. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rudy Guede ancora nei guai: nuovo processo dopo la morte di Meredith

