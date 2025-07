Rudy Guede ancora a processo | botte e abusi sessuali sull’ex fidanzata La libertà dopo l’omicidio di Meredith Kercher e il braccialetto elettronico

Rudy Guede, conosciuto per essere l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori per un nuovo capitolo della sua tormentata vicenda. Accusato di botte, minacce e abusi sessuali sulla ex fidanzata, ora 25enne, la sua situazione giudiziaria si complica ulteriormente. Dopo il divieto di avvicinamento con sorveglianza speciale disposto nel 2023, la procura di Viterbo ha ottenuto dalla gup un nuovo incarico che potrebbe segnare un’ulteriore svolta nel suo processo.

Botte, minacce, episodi ripetuti di violenza psicologica e abusi sessuali sulla ex fidanzata oggi 25enne. Non è di certo roseo il quadro accusatorio per cui andrà ancora a processo Rudy Guede, il 37enne noto per essere stato l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio della giovane Meredith Kercher nel 2007. Dopo aver disposto nel 2023 il divieto di avvicinamento con sorveglianza speciale, la procura di Viterbo ha ottenuto dalla gup il rinvio a giudizio per l’ivoriano. L’uomo, come già quasi vent’anni fa per il tristemente noto delitto di via della Pergola a Perugia, insiste sulla propria innocenza. 🔗 Leggi su Open.online

