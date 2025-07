Rudy Guede alla sbarra per stupro | chi è la vittima

Rudy Guede, noto per il celebre caso di Meredith Kercher, si trova ora di fronte a un nuovo capitolo giudiziario: è stato rinviato a giudizio per uno stupro ai danni della sua ex fidanzata. Dopo un'ora di camera di consiglio, il Gip di Viterbo ha deciso di procedere, con la prima udienza fissata per il 4 novembre. La presunta vittima si costituirà parte civile, accendendo i riflettori su un procedimento che rischia di scuotere ancora una volta l’opinione pubblica.

Rudy Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1 novembre del 2007, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di violenza sessuale sulla sua ex fidanzata. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Viterbo Rita Cialoni dopo circa un'ora di camera di consiglio. La prima udienza si terrà il 4 novembre davanti al collegio del tribunale del capoluogo. Parte civile la presunta vittima. L'imputato, prima della discussione, ha chiesto di essere interrogato, per ribadire la sua versione, come già fatto a dicembre 2023 davanti al gip Savina Poli e lo scorso marzo davanti alla Pm titolare del fascicolo.

