Rudy Guede a processo per violenza sessuale su ex fidanzata

Rudy Guede, noto per il tragico caso di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori con una nuova accusa. Questa volta, il 38enne è stato rinviato a giudizio a Viterbo per violenza sessuale nei confronti dell'ex fidanzata, con il processo previsto per novembre. Un episodio che aggiunge un ulteriore capitolo alla sua intricata vicenda giudiziaria, suscitando ancora molte domande e reazioni nell'opinione pubblica.

(Adnkronos) – Rudy Guede è stato rinviato a giudizio a Viterbo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. Per il 38enne, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 1 novembre 2007, il processo inizierà a novembre. Nel corso dell'udienza di questa mattina Guede, difeso dall'avvocato Carlo Mezzetti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

