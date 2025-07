Rudy Guede a processo per violenza sessuale su ex fidanzata già condannato per omicidio Kercher Amanda Knox | È assassino dimenticato

Rudy Guede, noto per aver scontato la pena per l'omicidio di Meredith Kercher, si trova ora sotto processo per violenza sessuale su un'ex fidanzata. Un caso che riaccende le luci su un passato di avvenimenti drammatici e contorti, lasciando nel silenzio le ombre di errori giudiziari. Amanda Knox, coinvolta nell’evento, lancia un monito agli inquirenti affinché non si ripetano gli sbagli del processo Kercher, ricordando a tutti che la giustizia deve essere sempre ferma e imparziale.

Ha finito di scontare la pena per l'omicidio della studentessa inglese nel 2021. Amanda Knox ha dato un monito agli inquirenti, pregando di non ripetere gli errori del processo Kercher Rudy Guede, il 38enne già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher del novembre 2007, sarà processato

