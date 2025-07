Rudy Guede a processo per violenza sessuale contro la ex Dimostrerò la mia innocenza

Il prossimo 4 novembre, Rudy Guede, noto per la sua condanna a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher, si troverà nuovamente sotto i riflettori: questa volta, il suo processo riguarda un’accusa di violenza sessuale da parte dell’ex compagna. La giovane, che ha avuto una relazione con lui nel 2022-2023, ha denunciato maltrattamenti, lesioni e violenze. Guede si difenderà, dimostrando la sua innocenza e rivendicando la verità.

Rudy Guede, il 38enne ivoriano già condannato a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher, tornerà in tribunale il prossimo 4 novembre. Questa volta il processo riguarda l’accusa di violenza sessuale portata avanti dalla ex compagna, che sarà parte civile. La 25enne aveva avuto una relazione con Guede per circa un anno e mezzo tra il 2022 e il 2023. Proprio nell’estate del 2023 aveva presentato la denuncia per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale, e il 6 dicembre dello stesso anno Guede era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e al controllo tramite braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rudy Guede a processo per violenza sessuale contro la ex. “Dimostrerò la mia innocenza”

In questa notizia si parla di: guede - violenza - sessuale - rudy

Rudy Guede rinviato a giudizio a Viterbo per violenza sessuale - Rudy Guede, noto per aver scontato una condanna per il tragico omicidio di Meredith Kercher, torna sotto i riflettori per un’altra grave accusa.

Rudy Guede a processo per violenza sessuale su ex fidanzata, già condannato per omicidio Kercher, Amanda Knox: "È assassino dimenticato" Vai su X

Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, ha negato le accuse Vai su Facebook

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sulla ex fidanzata; ++ Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale ++; Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni all'ex fidanzata.

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sulla ex fidanzata: la decisione del Gip - Già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, Rudy Guede è stato rinviato a giudizio con accuse di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti ... Lo riporta notizie.it

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sulla ex fidanzata - Una 25enne di Viterbo con cui Guede ha avuto una relazione, lo ha denunciato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ... Riporta msn.com