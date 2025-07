Rubio vede Lavrov | C’è un’idea sull’Ucraina

L'incontro tra Rubio e Lavrov accende i riflettori sulle prospettive di pace in Ucraina. Il segretario di Stato USA, dopo aver discusso con il ministro russo, sottolinea che l’idea potrebbe non garantire subito la pace, ma rappresenta un passo importante. Nel frattempo, Zelensky avverte che il cessate il fuoco rimane lontano: un quadro complesso che richiede ancora molti sforzi per trovare una soluzione duratura. Continua a leggere.

Il segretario di Stato Usa dopo l’incontro in Malesia col ministro degli Esteri di Mosca: «La sottoporrò a Trump. Non porterà automaticamente alla pace ma potrebbe aprire la strada». Zelensky alza i toni: «Il cessate il fuoco non arriverà presto». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Rubio vede Lavrov: «C’è un’idea sull’Ucraina»

