Rubin Observatory il super telescopio svela il cielo | e c’è la firma dell’Alma Mater

Il Rubin Observatory ha aperto una finestra mozzafiato sull’universo, catturando immagini che rivoluzioneranno la nostra comprensione del cielo. Questo straordinario strumento, frutto di innovazione e passione, porta anche il marchio dell’Università di Bologna, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni accademiche e tecnologie all’avanguardia possa svelare i misteri più profondi dell’universo. Il futuro dell’astronomia è ormai qui, pronto a scrivere nuove pagine di scoperta.

Le prime immagini del cielo catturate dal Vera C. Rubin Observatory sono finalmente realtà. Dopo due anni di attesa, il telescopio terrestre più avanzato al mondo ha mostrato uno scorcio del suo straordinario potenziale, e tra i protagonisti di questa impresa c’è anche l’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Le prime immagini del Vera C. Rubin Observatory saranno svelate all'Osservatorio astronomico - Scoperta, meraviglia e nuove frontiere dell'universo si uniscono in un evento imperdibile. In occasione della prima rivelazione pubblica delle immagini del Vera C.

Il Vera Rubin Observatory si trova a oltre 2600 metri di altitudine sulle Ande cilene ed è stato progettato per realizzare la più estesa mappatura continua del cielo osservabile dall'Emisfero Sud grazie a una fotocamera astronomica da 3.200 megapixel, la più gr

