Rubano un orologio da 150mila euro a un turista inseguiti dai passanti e bloccati dai poliziotti in borghese

Un furto di incredibile valore ha scosso Milano: due giovani sono stati catturati dopo aver sottratto un prezioso orologio da 150mila euro a un turista tedesco. I passanti hanno inseguito i ladri, chiamando prontamente le forze dell’ordine, che in borghese sono intervenute prontamente. La rapida azione della polizia ha portato all’arresto dei due sospettati, restituendo un senso di sicurezza alla città e ai visitatori. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda.

I poliziotti in borghese della squadra antiborseggio della Mobile di Milano hanno arrestato nel pomeriggio del 10 luglio un 30enne e un 20enne per uno scippo. I due avrebbero strappato un orologio Patek Philippe da 150mila euro a un turista tedesco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

