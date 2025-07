Ruba un cane sul lungomare di Soverato e chiede il riscatto alla vittima | arrestato

Un episodio sconvolgente sul lungomare di Soverato: un giovane ha sottratto un cane e ha tentato di ottenere un riscatto, come un vero e proprio “cavallo di ritorno”. La scena si è conclusa con l'intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato il responsabile. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto siano vulnerabili i nostri amici a quattro zampe e l'importanza di vigilare sempre sui nostri tesori più preziosi.

Gli ha sequestrato il cane e gli ha chiesto il riscatto. Una sorta di “cavallo di ritorno”, come spesso avviene con i furti delle auto. È successo sul lungomare di Soverato, in provincia di Catanzaro, dove un giovane si sarebbe approcciato a un ragazzo del posto e gli avrebbe sottratto un esemplare di American staff, per poi chiedergli 500 euro per la restituzione. Colto sul fatto, è stato arrestato dai carabinieri. Il furto del cane e la richiesta di riscatto. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Soverato un 35enne è stato arrestato in flagranza, ritenuto indiziato per i reati di furto e tentata estorsione. 🔗 Leggi su Open.online