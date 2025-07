Ruba il portafogli ad un anziana | ladra risarcisce ed estingue il reato

In un episodio che ha scosso la comunità di Treviso, Valya Ivanova, 34enne bulgara, aveva appena commesso un furto davanti al Caffè Goppion quando ha deciso di restituire il portafoglio rubato all’anziana di 87 anni. La sua giustificazione? La necessità di soldi per i suoi figli piccoli. La vicenda mette in luce le sfumature complicate del comportamento umano e il potere delle seconde opportunità.

«Ho due figli piccoli, sono venuta a Treviso perchè avevo bisogno di soldi». Così si era giustificata Valya Ivanova, la donna di 34 anni - di origine bulgara - che era stata sorpresa il 23 marzo mentre portava a termine il furto del portafoglio di un’anziana di 87 anni davanti al Caffè Goppion. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

