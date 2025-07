Rotture della condotta fognaria a Manfredonia Aqp | Il secondo divieto di balneazione non è riconducibile a noi

In merito alle recenti criticità sulla condotta fognaria di Manfredonia, Acquedotto Pugliese (Aqp) chiarisce che il secondo divieto di balneazione non è attribuibile all’azienda. La trasparenza e la rapidità negli interventi dimostrano l’impegno a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Aqp continua a monitorare la situazione, assicurando alla comunità un servizio efficiente e sicuro. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e rassicurazioni.

“Sicuramente non è riconducibile ad Acquedotto Pugliese l’ulteriore ordinanza di divieto di balneazione per la zona spiaggia di Manfredonia”. Ad affermarlo è Aqp in una nota contenente precisazioni e aggiornamenti sugli interventi alla condotta fognaria di via Giuseppe Di Vittorio, a Manfredonia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

