Romantico boho sexy minimal 16 look da spiaggia a cui ispirarsi o replicare alla lettera

L’Estate 2025 rivoluziona il beachwear, superando i classici infradito e pareo. Ora, il look da spiaggia diventa un mix di romanticismo boho, eleganza sexy e minimalismo raffinato. Maxi camicie, copricostumi etnici e outfit chic che si fanno notare anche al ristorante: niente più regole convenzionali, solo stile. Scopri i 16 look irresistibili per una battigia che parla di te, senza compromessi. Ecco cosa indossare sopra il costume: 5 copricostumi originali da non perdere.

Chi l'ha detto che per andare in spiaggia bastano infradito e pareo? L'Estate 2025 riscrive le regole del beachwear con un guardaroba da battigia che flirta con il prêt-à-porter. Via libera a maxi camicie che sembrano rubate al fidanzato, copricostumi etnici acquistati in vacanze passate e outfit spiaggia 2025 talmente chic da meritare l'ingresso al ristorante. Cosa mettere sopra il costume: 5 copricostumi originali X Il dress code balneare si fa strategico, in un mondo fatto di trasparenze, uncinetto, reti glam e sandali. Perché sì, anche sotto l'ombrellone si può dettare tendenza. Cosa indossare in spiaggia nell'Estate 2025.

