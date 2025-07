Romano | Jashari ha rifiutato un club di Premier League vuole solo il Milan

Il cuore di Romano Jashari batte forte per il Milan. Dopo aver declinato un’offerta dalla Premier League, il giovane talento ha scelto di concentrarsi esclusivamente sui rossoneri. La volontà di Ardon Jashari di vestire la maglia del Diavolo è stata confermata dal rinomato esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che descrive questo come un passo decisivo nel suo percorso. La sua scelta segna un capitolo entusiasmante per il futuro del club.

Il desiderio di Ardon Jashari è chiaro: vuole unirsi al Milan. A confermarlo è stato il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Romano: “Jashari ha rifiutato un club di Premier League, vuole solo il Milan”

Calciomercato Milan, Moretto e Romano: “Jashari, ecco l’offerta” - Il calciomercato del Milan si infiamma con la trattativa per Ardon Jashari, giovane talento del Bruges.

? Jashari vuole solo il Milan! Secondo @FabrizioRomano, ha già informato il Brugge: niente tentennamenti, testa solo sui rossoneri. Il Diavolo pronto a spingersi oltre i 30M #Calciomercato #Milan #Jashari #Romano #ACMilan Vai su X

Jashari vuole il Milan ma il Bruges fa muro: l’a.d. della squadra belga commenta così lo stato della trattativa Il Bruges fa sapere al mondo di non avere intenzione di cedere Ardon Jashari. Non quest’anno, almeno. Non al Milan. Storia finita? Calma. Il Milan Vai su Facebook

Fabrizio Romano: "Il Milan è pronto a migliorare l'offerta per Ardon Jashari. Il calciatore vuole solo i rossoneri" - Il calciatore vuole solo i rossoneri' Arrivano conferme sulla nostra anticipazione (clicca qui) sull'intenzione del Milan ... Da informazione.it

Non decolla la trattativa per Jashari, Romano: “Il Brugge prende tempo…” - Fabrizio Romano ha analizzato con un post su X la situazione legata alla trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari ... Riporta msn.com