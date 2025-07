Roma via della civiltà torna a brillare | all’Eur l’ex padiglione rinato

Roma, via della Civiltà ritorna a splendere: l’ex padiglione, uno dei simboli dell’EUR, si rifà il look e riaccende il suo splendore. Questo edificio storico, testimone di epoche passate, ora si rinnova per diventare un punto di riferimento culturale e architettonico. Un ritorno alla luce che valorizza il patrimonio della Capitale e promuove un futuro all’insegna della bellezza e della storia. La rinascita è appena iniziata.

L'edificio cielo-terra, distribuito su tre livelli era stato costruito nel 1942 per l'Esposizione Universale

