Roma UFFICIALE | Svilar rinnova fino al 2030

La notizia che tutti i tifosi della Roma stavano aspettando è finalmente realtà. Tramite un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha annunciato il rinnovo di Mile Svilar, che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2030. Questa la nota della Roma: “ L’AS Roma è lieta di annunciare che Mile Svilar ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2030. L’estremo difensore – classe 1999 – è stato tra i protagonisti assoluti dell’ultima annata giallorossa, collezionando 16 clean sheet in campionato. Non solo, nel 2025 la porta romanista è rimasta inviolata per 11 volte, record nei big 5 campionati europei. 🔗 Leggi su Sololaroma.it