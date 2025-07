Roma sud bloccata ancora dal traffico Il venerdì di passione tra ingorghi e strade chiuse

Roma sud vive ancora il suo venerdì di passione, tra ingorghi e strade chiuse che paralizzano il traffico. L’area, teatro di una conferenza internazionale sull’Ucraina presso il centro congressi "La Nuvola", si trasforma in un vero e proprio caos urbano. La città cerca di gestire questa paralisi, ma i cittadini si chiedono quando potrà tornare alla normalità. Un disagio che evidenzia le sfide di una capitale sempre più sotto pressione.

Un ingorgo, "caotico e infernale". A Roma sud da due giorni i cittadini sono imbottigliati nel traffico. Disagi nati in concomitanza con la conferenza per l'Ucraina organizzata al centro congressi "La Nuvola" di viale Asia, all'Eur. Nella zona è stato predisposto un piano di sicurezza, con strade. 🔗 Leggi su Romatoday.it

