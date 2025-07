Roma su Ben Sadik il talento del futuro | sfida a Milan e Juve per il baby difensore

Perché sì, la Roma punta sui giovani e crede nel potenziale di Ben Sadik, il talento che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio italiano. Con sfide all'orizzonte contro Milan e Juve, il futuro si disegna già oggi, e questa giovane promessa si prepara a lasciare il segno. La strada è tracciata: il suo nome sarà uno dei protagonisti del domani giallorosso.

Nel mosaico che Gian Piero Gasperini sta iniziando a comporre per la nuova Roma, non ci sono solo nomi da prima squadra, ma anche tasselli che guardano al futuro. E tra i giovani profili monitorati dalla dirigenza giallorossa spicca quello di Ilias Ben Sadik, difensore centrale del Cercle Brugge, classe 2007, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Un progetto a lungo termine: Gasperini guarda avanti. Perché sì, l’immediato conta. Ma chi conosce Gasperini sa che la costruzione di una squadra passa anche dalla crescita interna. E allora, accanto ai nomi di esperienza per rinforzare la retroguardia, la Roma ha messo nel mirino un ragazzo che, a soli 17 anni (diventerà maggiorenne il 17 luglio), ha già attirato l’attenzione di mezza Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Ben Sadik, il talento del futuro: sfida a Milan e Juve per il baby difensore

