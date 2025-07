Roma rivoluzione Trigoria | nuovo ciclo con Gasperini nuovo staff e reset totale

nuovo spirito, strategie innovative e un cambio di rotta deciso. Con Gasperini e il suo team, la Roma si prepara a scrivere un capitolo rivoluzionario, segnando un punto di svolta che potrebbe rivoluzionare il suo futuro e riaccendere le speranze dei tifosi. La vera rinascita giallorossa è ormai alle porte.

La Roma cambia tutto. In attesa delle grandi manovre di mercato, la vera rivoluzione è giĂ cominciata a Trigoria, dove la societĂ ha operato un reset completo dello staff tecnico, medico e dirigenziale. Un segnale chiaro: con l’arrivo di Gian Piero Gasperini si volta davvero pagina. E non solo in panchina. Dall’Atalanta alla Roma: Gasperini porta il suo gruppo fidato. L’insediamento dell’ex tecnico nerazzurro ha significato l’arrivo a Roma del suo storico entourage. Il piĂą noto è Tullio Gritti, 66 anni, ex attaccante e ombra tattica di Gasperini da oltre un decennio. Insieme a lui arriva Mauro Fumagalli, assistente tecnico di 46 anni, parte integrante del progetto Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it