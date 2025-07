Roma Paredes su Dybala | Paulo al Boca? Un sogno ma non interferisco nelle sue decisioni

Leandro Paredes torna a casa, realizzando un sogno che dura da anni, e la sua presentazione alla Bombonera ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del Boca Juniors. Ma tra i discorsi, non poteva mancare un pensiero su Paulo Dybala. Il fantasista argentino, attualmente al Roma, rappresenta un pezzo importante nel cuore di Paredes e di tutto il calcio argentino. E mentre i due brillano sui campi internazionali, il loro legame continua a ispirare milioni di fan in tutto il mondo.

Dopo mesi di speculazioni e trattative, Leandro Paredes ha fatto ritorno in Argentina. Il centrocampista argentino ha esaudito il suo sogno di ritornare dopo 11 anni al Boca Juniors, club di cui è tifoso e con cui ha mosso i primi passi da calciatore professionista. Nella serata di ieri, Paredes è stato presentato alla Bombonera di fronte ai suoi vecchinuovi tifosi. Nel corso della presentazione, Paredes ha parlato anche di Paulo Dybala e del suo possibile approdo al Boca Juniors: “ Mi piacerebbe molto per il tipo di giocatore che è, per il tipo di persona che è. Sarebbe un sogno che si avvera per lui, ma non interferisco nelle decisioni altrui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Paredes su Dybala: “Paulo al Boca? Un sogno, ma non interferisco nelle sue decisioni”

