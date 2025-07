Roma Femminile Rossettini ricorda Astori | Quello che è successo mi ha cambiato la vita

La Roma Femminile si prepara a un nuovo capitolo, affidandosi a Luca Rossettini, che riprende il suo percorso con passione e determinazione. Durante una visita all’archivio storico, il tecnico ha ricordato con affetto Davide Astori, suo ex compagno di squadra, simbolo di amicizia e dedizione. Un momento che ha toccato il cuore di tutti, ricordando come quel 2014/2015 abbia profondamente cambiato la vita di molti. Un ricordo che ci accompagna nel presente, alimentando speranze e sogni futuri.

La Roma Femminile riparte da Luca Rossettini, scelto come nuovo allenatore dopo l’addio di Alessandro Spugna. Durante la visita all’archivio storico del club, il tecnico si è soffermato sulla maglia appartenuta a Davide Astori nella stagione 20142015, suo ex compagno di squadra ai tempi del Cagliari e scomparso all’età di 31 anni, il 4 marzo del 2018. Gli account social della Roma hanno mostrato questa bellissima scena, con il ricordo di Rossettini: “ Questa maglia ce l’ho appesa a casa anche io. Non della Serie A, ma della Champions League, regalata da Davide con dedica. Ho i brividi, abbiamo giocato insieme al Cagliari per due anni, poi è venuto a Roma lasciando il Cagliari durante la preparazione estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it