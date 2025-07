Roma evasione fiscale | sequestrati beni per oltre 9 milioni a un avvocato e una consulente legale

Roma si conferma teatro di importanti operazioni contro l'evasione fiscale: i Finanzieri hanno sequestrato beni per oltre 9,5 milioni di euro a un avvocato, a una consulente legale e ad altri collaboratori, svelando un complesso sistema per frodare il fisco. Questa operazione sottolinea ancora una volta l’impegno delle autorità nel contrasto all’evasione, difendendo la legalità e tutelando le risorse pubbliche. La lotta contro l’evasione fiscale si fa sempre più incisiva, dimostrando che nessuno può sottrarsi alle leggi.

Roma, 11 luglio 2025 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell'ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre 9,5 milioni di euro nei confronti di u n avvocato, di una consulente legale e di ulteriori 14 soggetti agli stessi collegati. L'operazione, condotta dalla Compagnia di Velletri ha fatto luce su un sistema finalizzato ad ev adere il fisco mediante l'occultamento di ricavi per circa 4,5 milioni di euro, l'omesso versamento di imposte per oltre 8 milioni di euro e un giro di fatture false nel settore delle consulenze per quasi 9 milioni di euro.