Roma Evan Ferguson pronto per Gasperini | il tecnico che rigenera gli attaccanti

Roma si prepara a ripartire con entusiasmo e ambizioni alle stelle, grazie anche alla guida esperta di Gasperini, il tecnico che sa rigenerare gli attaccanti e portare energia nuova alla squadra. Mentre il countdown per l’inizio della stagione è ormai agli sgoccioli, i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire le novità e i protagonisti della campagna che promette emozioni. E tra questi, spicca il nome di Evan Ferguson: è pronto a fare il salto di qualità ?

Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse. Per la fascia destra della difesa il nome sempre più caldo è quello del brasiliano Wesley, di proprietà del Flamengo, squadra con cui la trattativa sembra ormai essere prossima alla chiusura. A centrocampo l’obiettivo numero uno resta Richard Rios, centrocampista colombiano in forza al Palmeiras. Su questo versante la trattiva è più complicata per la multiproprietà del cartellino del giovane sudamericano, diviso tra la squadra brasiliana, il Flamengo, il Guaranì e il calciatore stesso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - tecnico - evan

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Roma, pressing su Evan Ferguson: Gasperini vuole rinforzi, si tratta con il Brighton #ASRoma Vai su X

Dovbyk è solo, cercasi rinforzo in attacco. Krstovic in pole Il Messaggero (D.Aloisi) Domenica la Roma si radunerà a Trigoria per l’inizio del ritiro e, salvo sorprese, Artem Dovbyk sarà l’unico centravanti a disposizione di Gasperini. Il tecnico spinge per un rinfor Vai su Facebook

Roma, Shomurodov in Turchia, il vice Dovbyk è Evan Ferguson: per De Zerbi somiglia a Vieri; Attaccante Roma, il nuovo centravanti di Gasperini può arrivare dalla Premier League; Mancini, Ndicka e Svilar: Gasperini riparte da tre colonne.

Roma, ecco Evan Ferguson: chi è il nuovo numero nove alla corte di Gasperini - Roma, sempre più vicino l’arrivo di Evan Ferguson: accordo raggiunto tra i giallorossi e il Brighton per l’attaccante irlandese La Roma si prepara a piazzare un colpo a sorpresa sul mercato, regalando ... Riporta calcionews24.com

Roma: Evan Ferguson vicino, spunta anche la suggestione Hojlund - La Roma dovrà porre grande attenzione a livello economico alle mosse di mercato da compiere quest'estate, tuttavia non è impossibile sognare. Secondo informazione.it