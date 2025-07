Rogo di bottiglie di plastica per l' Arpac non c' è pericolo | Diossine sotto il limite

I primi risultati ufficiali sul monitoraggio ambientale dopo l’incendio di Pastorano rivelano che il rogo di bottiglie di plastica non ha superato i limiti di diossine, che restano sotto la soglia di pericolo. Un sospiro di sollievo per la comunità locale, ma l’attenzione continua: l’ambiente merita controlli costanti e rigorosi. Solo così si garantisce un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

Arrivano i primi risultati ufficiali sul monitoraggio ambientale avviato a seguito dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio del 9 luglio in un sito di gestione rifiuti all’interno dell’area industriale di Pastorano. Le analisi, condotte con l’ausilio di un campionatore ad alto flusso d’aria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

